Die SG 06 Betzdorf musste gegen den starken Aufsteiger SV Windhagen die ersten Punkte auf heimischem Platz in dieser Saison abgeben. Zu oft scheiterten die Mannen von Enis Caglayan vor dem überragenden Windhagener Torwart Philipp Nüsse.
Die SG 06 Betzdorf hat in der Fußball Bezirksliga-Ost zum ersten Mal in dieser Saison die Punkte geteilt und erstmals ein Heimspiel in dieser Saison nicht gewonnen. Gegen den starken Aufsteiger SV Windhagen mussten sich die Sieg-Hellerstädter am Ende mit einem 1:1 (0:1)-Remis zufriedengeben.