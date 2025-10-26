1:1-Remis gegen Windhagen Betzdorf das erste Mal in dieser Saison ohne Heimsieg Jens Kötting 26.10.2025, 21:35 Uhr

i Burhan Tuncdemir (in Grün-Weiß) und seine SG 06 Betzdorf mussten sich gegen Can Sülzen (beim Kopfball in Schwarz), Jan Hilbers (dahinter in Schwarz) und den SV Windhagen (in Schwarz) mit einem Remis zufrieden geben. Manfred Böhmer/balu

Die SG 06 Betzdorf musste gegen den starken Aufsteiger SV Windhagen die ersten Punkte auf heimischem Platz in dieser Saison abgeben. Zu oft scheiterten die Mannen von Enis Caglayan vor dem überragenden Windhagener Torwart Philipp Nüsse.

Die SG 06 Betzdorf hat in der Fußball Bezirksliga-Ost zum ersten Mal in dieser Saison die Punkte geteilt und erstmals ein Heimspiel in dieser Saison nicht gewonnen. Gegen den starken Aufsteiger SV Windhagen mussten sich die Sieg-Hellerstädter am Ende mit einem 1:1 (0:1)-Remis zufriedengeben.







