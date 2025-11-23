550 Zuschauer beim Lokalderby Betzdorf bringt Malbergs lange Siegesserie zum Reißen Jens Kötting 23.11.2025, 10:58 Uhr

i Das Goldene Tor: Betzdorfs Rechtsverteidiger Oliver Cano Cifuentes (links in Grün-Weiß) setzte sich im Strafraum durch und schiebt den Ball an Malbergs Artur Becker (rechts in Rot) vorbei zum 0:1 ins Tor. Jürgen Augst/byJogi

Das erste Mal nach zwölf Siegen in Folge musste die SG Malberg ausgerechnet im Lokalderby gegen Betzdorf wieder Punkte abgeben – und dann direkt alle drei. Somit setzt sich der Konkurrent wieder auf drei Punkte an der Tabellenspitze ab.

Die beeindruckende Siegesserie der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen in der Fußball-Bezirksliga Ost von zwölf Siegen am Stück ist im Spitzenspiel und Lokalduell gegen die SG 06 Betzdorf gerissen. Wie bereits im Hinspiel, als es zum Saisonauftakt bei der 0:2-Niederlage in Betzdorf die bis dato einzige Saisonniederlage gab, musste man sich den Gästen mit 0:1 (0:1) geschlagen geben und die nur eine Woche zuvor eroberte Tabellenführung (dank ...







