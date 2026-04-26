2:0 gegen Westerburg Betzdorf baut Vorsprung an der Tabellenspitze aus Jens Kötting 26.04.2026, 22:32 Uhr

i Marius Hüsch (in Grün-Weiß) und die SG 06 Betzdorf sorgten in der Schlussviertelstunde für den Heimsieg gegen die SG Westerburg (in Blau). Manfred Böhmer/balu

Drei Punkte Vorsprung hat die SG 06 Betzdorf jetzt an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Ost. Da Verfolger Malberg im Fernduell Unentschieden spielte, baute die Mannschaft von Trainer Enis Caglayan den Vorsprung aus.

Die SG 06 Betzdorf hat in der Fußball-Bezirksliga Ost auch das Heimspiel gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod gewonnen und ist dadurch der Meisterschaft einen großen Schritt näher gekommen. Beim hart erkämpften 2:0 (0:0)-Heimsieg profitierten die Sieg-Hellerstädter zudem vom gleichzeitigen Remis des Verfolgers SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und führen die Tabelle nun wieder mit drei Punkten Vorsprung an.







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