Kehrt Keeper Vincek zurück?
Berods Trainer muss gegen Asbach wohl nicht ins Tor
Auf einen weiteren Einsatz als Torwart will Berods Trainer Lukas Haubrich am Sonntag gegen Asbach gerne verzichten.
Auf einen weiteren Einsatz als Torwart will Berods Trainer Lukas Haubrich am Sonntag gegen Asbach gerne verzichten.
Andreas Hergenhahn

An ihm lag es nicht: Bei Berods 2:5-Niederlage in Hundsangen musste Trainer Lukas Haubrich zwar ins Tor, war meist aber machtlos – und parierte obendrein einen Elfer. Vielmehr haperte es bei der SG an den Grundtugenden, die gegen Asbach gefragt sind.

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Vergangenen Sonntag kam es im Auswärtsspiel der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis in der Bezirksliga Ost zu einem echten Kuriosum: Bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth fielen Trainer Lukas Haubrich nach und nach die Torhüter aus, am Spieltag selbst erlitt auch noch Stammkeeper Hrvoje Vincek einen Hexenschuss.
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