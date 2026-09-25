Kehrt Keeper Vincek zurück? Berods Trainer muss gegen Asbach wohl nicht ins Tor Jona Heck 25.09.2026, 12:06 Uhr

i Auf einen weiteren Einsatz als Torwart will Berods Trainer Lukas Haubrich am Sonntag gegen Asbach gerne verzichten. Andreas Hergenhahn

An ihm lag es nicht: Bei Berods 2:5-Niederlage in Hundsangen musste Trainer Lukas Haubrich zwar ins Tor, war meist aber machtlos – und parierte obendrein einen Elfer. Vielmehr haperte es bei der SG an den Grundtugenden, die gegen Asbach gefragt sind.

Vergangenen Sonntag kam es im Auswärtsspiel der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis in der Bezirksliga Ost zu einem echten Kuriosum: Bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth fielen Trainer Lukas Haubrich nach und nach die Torhüter aus, am Spieltag selbst erlitt auch noch Stammkeeper Hrvoje Vincek einen Hexenschuss.







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