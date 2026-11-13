Die SG Berod will zum Abschluss der Hinrunde in der Bezirksliga Ost drei Punkte einfahren, während die SG Horressen nach einer herben Niederlage Wiedergutmachung sucht. Gelingt den Gästen nach vier sieglosen Spielen die Wende?
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Am Sonntag um 15.30 Uhr empfängt die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis die SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers. Die zu Hause noch ungeschlagene SG Berod-Wahlrod steht aktuell auf Platz drei der Tabelle und muss gewinnen, wenn sie nicht endgültig den Anschluss an die beiden Top-Teams der Liga verlieren will.