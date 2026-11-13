Horressen kann Serie beenden Berod will mit drei Punkten die Hinrunde abschließen Tim Jacobi 13.11.2026, 13:30 Uhr

i Nick Brabender (links) war beim Auswärtssieg gegen die SG Rennerod der Man of the Match für seine SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Die SG Berod will zum Abschluss der Hinrunde in der Bezirksliga Ost drei Punkte einfahren, während die SG Horressen nach einer herben Niederlage Wiedergutmachung sucht. Gelingt den Gästen nach vier sieglosen Spielen die Wende?

Am Sonntag um 15.30 Uhr empfängt die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis die SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers. Die zu Hause noch ungeschlagene SG Berod-Wahlrod steht aktuell auf Platz drei der Tabelle und muss gewinnen, wenn sie nicht endgültig den Anschluss an die beiden Top-Teams der Liga verlieren will.







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