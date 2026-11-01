Wissen profitiert ganz oben Berod und Montabaur teilen im Topspiel die Punkte Jens Kötting 01.11.2026, 19:55 Uhr

i Sergio Steven Zules Muriel (in Rot-Schwarz) und seine SG Berod holten einen Punkt gegen Niklas Rhein (in Weiß) und den TuS Montabaur. Jürgen Augst/byJogi

In der Bezirksliga Ost endet das Spitzenspiel zwischen der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis und dem TuS Montabaur 2:2. Das Unentschieden geht nach dem Spielverlauf in Ordnung, Spitzenreiter Wissen profitiert.

Die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis hat im Topspiel gegen den Tabellenzweiten, den TuS Montabaur, nach einer starken kämpferischen Leistung einen Punkt geholt. Nach 90 Minuten teilten sich beide Teams beim 2:2 (2:1) die Punkte. Auf dem schwer bespielbaren Naturrasen waren die Gastgeber von Beginn an gut im Spiel und wären beinahe in der zweiten Minute schon in Führung gegangen, doch Nick Brabender war nach einem Freistoß von der rechten ...







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