Fußball-Bezirksliga Ost: Ein Doppelschlag von Sergio Steven Zules Muriel besiegelt Burgschwalbachs Niederlage in Berod. Eine kurze Schwächephase entscheidet das Spiel, während die SG die Tabellenspitze im Visier hat.
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Die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis hat mit einem 4:2 (1:0)-Sieg gegen die TuS Burgschwalbach auch ihr zweites Punktspiel in der Bezirksliga Ost erfolgreich gestaltet. Die schwierigen Platzverhältnisse auf dem holprigen Rasen machten den Akteuren sehr zu schaffen.