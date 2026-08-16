Muriel trifft zwei Mal Berod nutzt Burgschwalbachs Schläfrigkeit eiskalt aus Rolf Schulze 16.08.2026, 19:54 Uhr

i Harter Kampf zwischen der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis (in Schwarz-Rot) und der TuS Burgschwalbach (in Grau). Jürgen Augst/byJogi

Fußball-Bezirksliga Ost: Ein Doppelschlag von Sergio Steven Zules Muriel besiegelt Burgschwalbachs Niederlage in Berod. Eine kurze Schwächephase entscheidet das Spiel, während die SG die Tabellenspitze im Visier hat.

Die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis hat mit einem 4:2 (1:0)-Sieg gegen die TuS Burgschwalbach auch ihr zweites Punktspiel in der Bezirksliga Ost erfolgreich gestaltet. Die schwierigen Platzverhältnisse auf dem holprigen Rasen machten den Akteuren sehr zu schaffen.







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