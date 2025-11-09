Berod kann mit dem Remis besser leben als Hundsangen

Während die SG Lautzert/Berod sehr gut mit der Punkteteilung leben konnte, waren die Gäste aus Hundsangen, Steinefrenz und Weroth nicht vollends zufrieden. Sie hatten mehr Ballbesitz, zeigten sich nach vorne aber nicht konsequent genug.
„Man ey, wie vor einem Jahr spielen wir hier Unentschieden, weil wir unsere Chancen nicht rein machen“, ärgerte sich Hundsangens Kevin Hanke nach dem Abpfiff. Wie vor fast genau sieben Monaten im Rückspiel der Vorsaison stand im Duell zwischen der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod und der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth nach 90 Minuten ein Remis.