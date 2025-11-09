1:1 auf tiefem Geläuf Berod kann mit dem Remis besser leben als Hundsangen 09.11.2025, 18:40 Uhr

i Auf den Laubblättern ließ es sich besonders gut grätschen: In einem intensiven Spiel trennten sich die SG Lautzert (in Rot Mladen Petrovic und die SG Hundsangen (in Schwarz Fabian Steinebach) mit 1:1 voneinander. Jürgen Augst/byJogi

Während die SG Lautzert/Berod sehr gut mit der Punkteteilung leben konnte, waren die Gäste aus Hundsangen, Steinefrenz und Weroth nicht vollends zufrieden. Sie hatten mehr Ballbesitz, zeigten sich nach vorne aber nicht konsequent genug.

„Man ey, wie vor einem Jahr spielen wir hier Unentschieden, weil wir unsere Chancen nicht rein machen“, ärgerte sich Hundsangens Kevin Hanke nach dem Abpfiff. Wie vor fast genau sieben Monaten im Rückspiel der Vorsaison stand im Duell zwischen der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod und der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth nach 90 Minuten ein Remis.







