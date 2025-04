Am Ende des Spiels in Puderbach waren es wahrscheinlich die Gäste, die eher zwei verlorenen Punkte hinterher trauerten. Die Chancen auf einen Auswärtssieg waren da.

Vor der Partie trennten den Tabellensechsten, die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis, und den Tabellenachten, den TuS Asbach, in der Fußball-Bezirksliga Ost lediglich zwei Punkte voneinander. Nach dem 1:1 (1:0) blieb der Abstand auch nach dem 25. Spieltag bestehen. Doch während die Gastgeber auf dem sechsten Platz stehen bleiben, rutschten die Gäste auf Rang neun ab. Die erste Halbzeit auf dem Puderbacher Kunstrasenplatz verlief ausgeglichen. Beide Mannschaften zeigten zunächst viel Stückwerk, weil der letzte Pass nicht beim Mitspieler landete, und es in der Folge nicht zu nennenswerten Torraumszenen kam.

So führte die erste sich bietende Torchance der Begegnung direkt zum Torerfolg: Berods Torhüter Hrvoje Vincek schaltete nach einem verpufften Angriff der Gäste ganz schnell und fand mit einem langen Abschlag den Lauf von Till Niedergesäß. Der hob den Ball noch über den herauseilenden Torhüter Niklas Klein und nickte den Ball anschließend zur Führung für Berod ein (26.). Anschließend hatte Manuel Buda die erste Chance auf der Gegenseite, scheiterte aber mit seinem Abschluss am glänzend parierenden Vincek (36.). Mit der 1:0-Führung der Gastgeber ging es dann in die Pause.

Asbach drängt auf den Ausgleich

In der zweiten Halbzeit zeichnete sich schon früh ab, in welche Richtung es gehen würde. Der TuS hatte sich einiges vorgenommen und verlagerte das Spielgeschehen in die Hälfte von Berod. Jan Kowalski scheiterte zunächst mit seinem Flachschuss an Vincek (46.). Bei einem der wenigen Beroder Entlastungsangriffe konnte Gäste-Torhüter Klein einen Abschlussversuch von Niedergesäß abwehren (54.).

Philipp Germscheid war es dann, der den Ball nach einer Kopfballablage nur noch über die Linie drücken musste und damit für den Ausgleich der Gäste sorgte (62.). Nur fünf Minuten später scheiterte Jan Warmsbach mit einem Fernschuss am rechten Außenpfosten (67.). Anschließend spielte Warmsbach einen schönen Diagonalpass auf Kowalski, der nach einem Solo mit seinem Schuss aus spitzem Winkel an der Fußabwehr von Vincek scheiterte (70.). In der Nachspielzeit hätte Fabian Eckloff zum Matchwinner für die Gäste werden können, brachte hinter seinen Abschlussversuch nach einer Hereingabe von der linken Angriffsseite aber zu wenig Druck, sodass der Ball abermals vom starken Vincek entschärft werden konnte (90.).

Beide Trainer können mit dem Remis leben

„Personell ist es momentan ein bisschen schwierig. Wir hatten zu wenig Durchschlagskraft, um drei Punkte zu holen und können mit dem einen Punkt gut leben“, bilanzierte Berods Spielertrainer Justin Keeler nach Schlusspfiff. Asbachs Co-Trainer Michael Binot, der den beruflich verhinderten Trainer Simone Floris an der Seitenlinie vertrat, trauerte noch den vergebenen Chancen seiner Mannschaft in Halbzeit zwei nach: „Nach dem Spielverlauf hätten wir den Sieg eigentlich verdient gehabt. Am Ende sind wir aber auch mit dem Punkt zufrieden.“

SG Berod-W./Lautzert-O. – TuS Asbach 1:1 (1:0)

Berod: Vincek – Voigt (68. Leukel), Stein, Schulze, Neumann (28. Friedrich) – Hesseler (78. Vieweg), Brand, Wild – Strauch, Niedergesäß (60. Schumacher), Keeler.

Asbach: Klein – Rottscheidt, Bruns, Hermann, Ditscheid – Merz (80. Kuhn), Eckloff, Buda, Warmsbach – Kowalski, Germscheid (64. Lorenz).

Tore: 1:0 Till Niedergesäß (26.), 1:1 Philipp Germscheid (62.)

Schiedsrichter: Matthias Vogel.

Zuschauer: 105.