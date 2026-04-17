In der Hinrunde trennten sich der TuS Asbach und die SG St. Katharinen/Vettelschoß 0:0-Unentschieden. Vor dem Derby an diesem Sonntag ist für beide Mannschaften die Marschroute klar: Ein torloses Remis soll es diesmal nicht geben.
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Mit unterschiedlichen Voraussetzungen gehen der TuS Asbach und die SG St. Katharinen/Vettelschoß in ihr Bezirksliga-Kreisduell am Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr). Während der TuS seine schon jetzt starke Saison auf Platz drei beenden möchte, benötigt die strauchelnde SG im Abstiegskampf jeden Zähler.