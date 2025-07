Der Traum von der Bezirksliga-Rückkehr nach zwei Jahren war nach dem letzten Spieltag zunächst geplatzt. Doch in der Aufstiegsrunde machte der SVW den Tiefschlag dank starker Kameradschaft wett. Von diesem Zusammenhalt will man weiter profitieren.

Als Aufsteiger in der Klasse bleiben. Mit dieser Maxime geht der SV Windhagen in das „Abenteuer Bezirksliga“. Nach zwei Jahren A-Klasse konnte der „Unfall“ aus dem Jahr 2023 ausgebügelt werden. Der Auftakt beschert dem Aufsteiger gleich ein Derby. Allerdings eines mit Seltenheitswert, denn Punktspiele gegen den TuS Asbach gab es bisher ganze zweimal in der Windhagener Nachkriegsgeschichte. Damit dieses Nachbarschaftsduell zum Dauerbrenner wird, will sich der SVW in der Bezirksliga etablieren.

„Der Star ist die Mannschaft, das haben die Jungs am Saisonende bewiesen.“

Windhagens Trainer Enes Özbek über das Herzschlagfinale in der Vorsaison.

Und dies mit größtenteils bewährten Kräften, denn bisher stehen nur fünf Akteure in der Liste der Neuzugänge. Die sollen, zusammen mit dem Gerüst aus dem Vorjahr, am Saisonziel arbeiten. Das lautet, so früh wie möglich ausreichend Punkte zum Ligaverbleib zu erreichen. Diese Maßgabe setzt Trainer Enes Özbek in seinem Ausblick auf die kommende Saison: „Natürlich kann unser Saisonziel nur Klassenerhalt lauten. Der Star ist die Mannschaft, das haben die Jungs am Saisonende bewiesen. Wie die Truppe die Rückschläge des letzten Spieltages verarbeitet hat und dann in den Relegationsspielen aufgetreten ist, war bemerkenswert. Das zeigt, dass mit der Kameradschaft vieles möglich ist.“

Innenverteidigung muss neu sortiert werden

Das Team verlassen haben neben Edon Klinaku (SV Fortuna Müllekoven) und Beytullah Ince (Pause) auch die beiden Alt-Brüder Alexander und Sebastian, womit die komplette Innenverteidigung neu sortiert werden muss. „Jeder Abgang ist ein Stück weit schmerzlich, aber wir werden auch dafür Lösungen finden. Wir haben uns in dieser Hinsicht auch sehr gezielt verstärkt. Alle Neuzugänge sollen helfen, dass wir variabler agieren können.“

Wie zum Beispiel mit Gökdeniz Bayraktar und Zyad El Mahdaoui, die beide im Vorjahr mit der Reserve des FV Bad Honnef souverän die Kreisliga-C-Meisterschaft einfuhren. El Mahdaoui gehörte beim FV mit 19 Treffern zu den erfolgreichsten Torjägern der Liga. Dazu gesellen sich als Neuzugänge Dogukan Yamanoglu (Ataspor Unkel) und Julien Jansen (eigene Jugend).

Aufsteiger will die Fans mitnehmen

Den Beleg, dass dieser jungen, aber gewachsenen Mannschaft einiges zuzutrauen ist, gab es gleich zum Auftakt der Vorbereitung. Beim SSV Bornheim, der nach dem Pokalsieg im Fußballkreis Bonn und dem Aufstieg in die Verbandsliga Mittelrhein auf einer Erfolgswelle schwimmt, erspielte sich der SVW ein beachtenswertes 1:1. Dass zum Saisonauftakt gleich das erste Derby auf dem Spielplan steht, freut alle. „Für Mannschaft und Zuschauer ist dies ein toller Auftaktgegner. Ich muss das als Trainer nüchtern angehen. Für mich ist das Spiel eines von 30 Begegnungen in einer Saison, an deren Ende wir 41 Punkte eingefahren haben sollten. Hierbei baue ich vor allem auf unsere Heimstärke. Hier wollen wir ansetzen und versuchen, mit attraktivem Fußball unsere Fans mitzunehmen.“ Vielleicht dann auch mit dem ersten Heimsieg über den Lokalrivalen. Bisher gab es noch keinen Dreier gegen den TuS auf eigenem Platz. Also Zeit für den SV, Geschichte zu schreiben.

SV Windhagen

Zugänge: Julien Jansen (eigene Jugend), Zyad El Mahdaoui, Gökdeniz Bayraktar (beide FV Bad Honnef II), Dogukan Yamanoglu (Ataspor Unkel).

Abgänge: Edon Klinaku (SV Fortuna Müllekoven), Alexander Alt (Laufbahn beendet), Beytullah Ince (Pause), Sebastian Alt (Ziel unbekannt), Jaden Steinfatt (VfL Oberlahr).

Kader, Tor: Philipp Nüsse, Johannes Hurtenbach, Philipp Lissen.

Abwehr: Jannick Thomas, Jan Hilbers, Malcom Kochems, Simon Köhne, Robin Hessler, Muhammet Bayraktar.

Mittelfeld: Volker Berghoff, Oguzhan Dagdelen, Zyad El Mahdaoui, Dennis Hoxhaj, Dardan Morina, Miguel Salz, Can Sülzen, Tahsin Kandemir.

Angriff: Christopher Alt, Gökdeniz Bayraktar, Luca Busch, Mert Can Tekin, Philipp Vogt, Martin Walter, Dogukan Yamanoglu, Dongyeon Yoo.

Trainer: Enes Özbek, Christian Fuchs (Co-Trainer), Philipp Lissen (Torwarttrainer).

Saisonziel: Klassenerhalt.

Favoriten: SG 06 Betzdorf, SG Westerburg.