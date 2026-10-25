Die Lage wird immer dramatischer für die SG Müschenbach. Im zwölften Anlauf ging der Tabellenletzte bereits zum elften Mal leer aus. Bezeichnend bei der Niederlage gegen die SG Hundsangen: Sogar ein Elfmeter verstrich ungenutzt.
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Die SG Müschenbach/Hachenburg hat am zwölften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost die elfte Niederlage einstecken müssen und verliert die Nichtabstiegsplätze immer mehr aus den Augen. Nach der 0:3 (0:3)-Niederlage gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth beträgt der Rückstand auf Platz zwölf bereits elf Punkte.