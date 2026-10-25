Hundsangen gewinnt deutlich Beim Letzten Müschenbach wollen nicht mal Elfer rein Jens Kötting 25.10.2026, 21:16 Uhr

i Gelernt ist gelernt: Hundsangens Oberliga-erfahrener Keeper Niklas Kremer hält den Foulelfmeter von Jannik Zeuner und verpasst den Müschenbachern bereits in der 20. Minute „den dritten Nackenschlag“, wie deren Trainer Torsten Gerhardt ernüchtert feststellte. Volker Horz

Die Lage wird immer dramatischer für die SG Müschenbach. Im zwölften Anlauf ging der Tabellenletzte bereits zum elften Mal leer aus. Bezeichnend bei der Niederlage gegen die SG Hundsangen: Sogar ein Elfmeter verstrich ungenutzt.

Die SG Müschenbach/Hachenburg hat am zwölften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost die elfte Niederlage einstecken müssen und verliert die Nichtabstiegsplätze immer mehr aus den Augen. Nach der 0:3 (0:3)-Niederlage gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth beträgt der Rückstand auf Platz zwölf bereits elf Punkte.







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