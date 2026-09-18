SG Horressen als nächste Hürde Bei Türkiyemspor soll jetzt aus Enttäuschung Mut werden Marco Rosbach 18.09.2026, 09:25 Uhr

i In Rennerod brachte Sascha Engel den SV Türkiyemspor früh in Führung, am Ende gewann sein Team das Aufsteigerduell mit 2:0. Jetzt folgt die schwere Aufgabe gegen die SG Horressen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Beide sind neu in der Bezirksliga Ost, beide starteten mit zwei Niederlagen. Doch während Horressen dann eine Siegesserie startete, setzte es für den SV Türkiyempsor drei weitere Pleiten, ehe der Knoten platzte. Jetzt kommt es zum Köppel-Derby.

Fünf Niederlagen haben genagt an Selbstvertrauen und Selbstverständnis des SV Türkiyemspor. Nachdem die Ransbach-Baumbacher in der Saison 2024/25 die Aufstiegschance am letzten Spieltag unglücklich hergeschenkt hatten, kürten sie sich in diesem Frühsommer vorzeitig zum Meister in der Kreisliga A2 und waren heiß darauf, auch eine Etage höher für Furore zu sorgen.







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