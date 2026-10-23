Glückt Coup gegen Hundsangen? Bei Müschenbach müssen Videodaten dringend Taten folgen Marco Rosbach 23.10.2026, 12:00 Uhr

i „Wir dürfen und werden uns nicht hängen lassen“, verspricht Müschenbachs Trainer Torsten Gerhardt, der gegen Hundsangen das Momentum zurückholen will. Horst Wengenroth

Die Datenlage machte zwar Mut, doch die Fakten sprachen im elften Spiel zum zehnten Mal gegen die SG Müschenbach. Schein und Sein in Einklang zu bringen, ist die Aufgabe, wenn die SG Hundsangen zu Gast beim Schlusslicht der Bezirksliga Ost ist.

War der Sieg im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga Ost gegen den SV Windhagen nur ein kurzes Aufflackern? Torsten Gerhardt, der Trainer des Tabellenletzten SG Müschenbach/Hachenburg, musste nach dem jüngsten 1:3 beim über Wochen schwächelnden Aufsteiger SG Guckheim/Kölbingen jedenfalls konstatieren: „Leider konnten wir das Momentum nach dem Sieg gegen Windhagen nicht nutzen.







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