SG startet in die Restrunde Bei Mudersbach müssen sich die Ergebnisse nun bessern 21.02.2025, 14:56 Uhr

Eine abermals komplizierte – aber zufriedenstellende – Wintervorbereitung endet an diesem Wochenende für die SG Mudersbach/Brachbach. Beim SV Türk Attendorn startet am Sonntag die Restrunde in der Bezirksliga Westfalen (Staffel 5).

Die Wintervorbereitung der SG Mudersbach/Brachbach endet an diesem Wochenende mit dem Beginn der Restrunde in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5). Die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach gastiert am Sonntag, ab 15 Uhr, beim drei Ränge schlechter platzierten Tabellenzwölften SV Türk Attendorn.

