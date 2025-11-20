Wieder drei Torwart-Tore? Bei Lautzert gegen Vettelschoß werden Erinnerungen wach 20.11.2025, 13:06 Uhr

i Hrvoje Vincek (in Orange) ist eigentlich Torwart. Im Spiel gegen die SG Herschbach (in Schwarz) verschoss der Elfmeterschütze der SG Lautzert. Gegen den kommenden Gegner aus St. Katharinen und Vettelschoß traf er drei Mal. Jürgen Augst/byJogi

Im Hinspiel erzielte Lautzerts Torwart Hrvoje Vincek drei Treffer vom Elfmeterpunkt. Ein Kuriosum am ersten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost, das seines gleichen sucht. Zum Rückrundenstart wollen Lautzert und St. Katharinen drei Punkte.

﻿Am ersten Rückrundenspieltag der Fußball-Bezirksliga Ost empfängt die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis die SG St. Katharinen/Vettelschoß zum Duell der Tabellennachbarn. Die Lautzerter sahen zu Beginn der Hinrunde quasi unschlagbar aus, mussten in den letzten Wochen und Monaten aber immer mehr abreißen lassen.







Artikel teilen

Artikel teilen