Bei Lautzert gegen Vettelschoß werden Erinnerungen wach

Im Hinspiel erzielte Lautzerts Torwart Hrvoje Vincek drei Treffer vom Elfmeterpunkt. Ein Kuriosum am ersten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost, das seines gleichen sucht. Zum Rückrundenstart wollen Lautzert und St. Katharinen drei Punkte.
Am ersten Rückrundenspieltag der Fußball-Bezirksliga Ost empfängt die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis die SG St. Katharinen/Vettelschoß zum Duell der Tabellennachbarn. Die Lautzerter sahen zu Beginn der Hinrunde quasi unschlagbar aus, mussten in den letzten Wochen und Monaten aber immer mehr abreißen lassen.