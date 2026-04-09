Beide Teams wollen den Dreier Bei Kosova gegen Malberg ist der Kampf garantiert Lukas Erbelding

Jona Heck 09.04.2026, 12:23 Uhr

i Im Heimspiel gegen die SG 06 Betzdorf (rechts Niklas Spies) zog der FC Kosova Montabaur um Kapitän Altrim Pajaziti Ende Februar unter Flutlicht mit 2:5 den Kürzeren. Gegen die SG Malberg, das zweite Spitzenteam aus dem Kreis Altenkirchen, soll es am Freitagabend besser laufen. Marco Rosbach

Fußball-Bezirksliga Ost: Im Duell Kosova Montabaur gegen SG Malberg trifft Abstiegskampf auf Meisterambitionen. Der Kampf um die Punkte findet bereits am Freitagabend, als Eröffnung des 24. Spieltags statt.

Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) ist der FC Kosova Montabaur in der Fußball-Bezirksliga Ost in einem Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen gefordert. Nach dem jüngsten Heimspiel gegen den TuS Asbach wartet also direkt das nächste Duell gegen einen starken Gegner auf heimischem Platz.







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