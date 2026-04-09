Fußball-Bezirksliga Ost: Im Duell Kosova Montabaur gegen SG Malberg trifft Abstiegskampf auf Meisterambitionen. Der Kampf um die Punkte findet bereits am Freitagabend, als Eröffnung des 24. Spieltags statt.
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Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) ist der FC Kosova Montabaur in der Fußball-Bezirksliga Ost in einem Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen gefordert. Nach dem jüngsten Heimspiel gegen den TuS Asbach wartet also direkt das nächste Duell gegen einen starken Gegner auf heimischem Platz.