Schwickert heizt Montabaur ein Bei Hundsangen gibt’s nach 1:5-Pleite Redebedarf Klaus Sackenheim 03.10.2026, 21:20 Uhr

i Als der gut aufgelegte Paul Reichelt kurz nach der Pause Hundsangens Keeper Niklas Kremer überwand und auf 1:4 stellte, war die Partie gelaufen zugunsten des TuS Montabaur. Andreas Hergenhahn

Die Siegesserie des TuS Montabaur hält weiter an. Erntete der Tabellenzweite in der Vorwoche nach dem Arbeitssieg gegen Guckheim noch Kritik, gab’s nach dem 5:1 bei der SG Hundsangen nichts zu meckern. Dafür hat der Gegner jetzt Redebedarf.

Für die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth setzte es am Freitagabend eine deutliche 1:5 (1:3)-Klatsche gegen den TuS Montabaur, der damit seinen zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga Ost festigte und für den Moment nach Punkten mit Spitzenreiter VfB Wissen gleichzog.







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