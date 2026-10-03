Die Siegesserie des TuS Montabaur hält weiter an. Erntete der Tabellenzweite in der Vorwoche nach dem Arbeitssieg gegen Guckheim noch Kritik, gab’s nach dem 5:1 bei der SG Hundsangen nichts zu meckern. Dafür hat der Gegner jetzt Redebedarf.
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Für die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth setzte es am Freitagabend eine deutliche 1:5 (1:3)-Klatsche gegen den TuS Montabaur, der damit seinen zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga Ost festigte und für den Moment nach Punkten mit Spitzenreiter VfB Wissen gleichzog.