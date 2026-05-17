In der Schlussphase der Saison geht dem SV Windhagen etwas die Kraft aus. An seiner Spielweise hält Trainer Enes Özbek aber fest, damit sich Abläufe festigen. Die SF Höhr-Grenzhausen wussten die Anfälligkeit der Gäste für sich zu nutzen.
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Es spricht für das Mini-Aufgebot des SV Windhagen, dass es nie aufgegeben hat im Auswärtsspiel der Bezirksliga Ost bei den SF Höhr-Grenzhausen. Treffer in den letzten Minuten beider Halbzeiten belegen, dass die Moral der Gäste gestimmt hat. Lediglich Co-Trainer Christian Fuchs saß für den Notfall auf der Bank, letztlich spielte Windhagen aber ohne Wechsel mit seiner Startelf durch.