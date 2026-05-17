Windhagen anfällig für Fehler Bei Höhr-Grenzhausen stimmen Ergebnis und Erlebnis Marco Rosbach 17.05.2026, 12:12 Uhr

i Lennart Reimers (links) brachte Höhr-Grenzhausen mit seinem Doppelpack auf Kurs. Am Ende setzten sich die Sportfreunde mit 4:2 gegen den SV Windhagen (rechts Zyad El Mahdaoui) durch. Andreas Hergenhahn

In der Schlussphase der Saison geht dem SV Windhagen etwas die Kraft aus. An seiner Spielweise hält Trainer Enes Özbek aber fest, damit sich Abläufe festigen. Die SF Höhr-Grenzhausen wussten die Anfälligkeit der Gäste für sich zu nutzen.

Es spricht für das Mini-Aufgebot des SV Windhagen, dass es nie aufgegeben hat im Auswärtsspiel der Bezirksliga Ost bei den SF Höhr-Grenzhausen. Treffer in den letzten Minuten beider Halbzeiten belegen, dass die Moral der Gäste gestimmt hat. Lediglich Co-Trainer Christian Fuchs saß für den Notfall auf der Bank, letztlich spielte Windhagen aber ohne Wechsel mit seiner Startelf durch.







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