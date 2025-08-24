Die SG Müschenbach/Hachenburg verlor ihr Heimspiel gegen die SG St. Katharinen-Vettelschoß mit 1:2. In einer hektischen Partie waren es die Gäste, die durch einen sehenswerten Treffer das erste Ausrufezeichen setzten und am Ende jubeln durften.

Auch nach dem dritten Spiel wartet die SG Müschenbach/Hachenburg auf den ersten Sieg in der neuen Saison der Bezirksliga Ost. Gegen den Aufsteiger SG St. Katharinen-Vettelschoß setzte es eine 1:2 (0:0)-Niederlage. „In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel noch weitestgehend kontrolliert, und Vettelschoß hat uns kommen lassen, aber wir haben aus diesen Feldvorteilen nicht viel gemacht“, so Müschenbachs neuer Trainer Ingo Neuhaus über die ersten 45 Minuten.

Die fingen für die Westerwälder eigentlich vielversprechend an. Erst wurde ein Abschluss von Jan-Lucca Schneider abgefälscht und streifte knapp am Pfosten vorbei. Die anschließende Ecke fand nach Fallrückzieher-Ablage von Hachem Dachraoui Julius Schwendt dessen Kopfball knapp über die Torlatte ging (2.). Diesem furiosen Start folgte aber bis zum Pausenpfiff ein ereignisarmes Spiel, das zwar viele Umschaltmomente bot, jedoch ohne nennenswerte Strafraumaktionen blieb. Nach rund 60 Minuten produzierte die „sehr hektische Partie“, wie Gästetrainer Christoph Binot es passend formulierte, auch wieder Torchancen.

Pehlivans Traumtor bringt die Führung

Während ein Abschluss von Robin Kany noch knapp vorbei segelte (64.), war ein Dropkick von Jannik Pehlivan ein Volltreffer (66.). Nach einem langen Einwurf von Felix Strauch lauerte Pehlivan an der Strafraumkante und setzte den Abpraller beeindruckend in den rechten Torwinkel zur 1:0-Führung der Gäste. Obwohl Lukas Hammer die Gastgeber anschließend mit starken Paraden in der Partie hielt (67., 73.), war er mitverantwortlich für den 0:2-Rückstand, nachdem er den schnellen Robin Kany im Strafraum zu Fall gebracht hatte. Den folgerichtigen Elfmeter verwandelte Lirjon Krasniqi souverän (79.).

Doch der alte Abstand war schnell wiederhergestellt, als Julius Schwendt einen Freistoß von Gerrit Oettgen per Kopf ins Tor verlängerte (80.). Müschenbach drängte nun mit vielen Hereingaben auf den Ausgleich, der für einen Moment auch bejubelt wurde. In der Nachspielzeit fand Oettgen den eingewechselten Nico Tzimas in der Mitte, der per Kopf traf. Jedoch entschied Schiedsrichter Boris Stoeber auf Abseits und zog so den Ärger einiger Heimfans auf sich. „Es ging viel von der einen Seite zur anderen Seite, vor allen Dingen hoch. Hinten raus hatten wir dann bei der einen oder anderen Situation Glück, dass zum Beispiel Abseits gepfiffen wurde. Für uns ist momentan jedes Spiel in der Bezirksliga was Besonderes, und das ist am Ende vielleicht ausschlaggebend“, bilanzierte der zufriedene Gästetrainer Binot den zweiten Saisonsieg.

„Für uns ist momentan jedes Spiel in der Bezirksliga was Besonderes und das ist am Ende vielleicht ausschlaggebend.“

Christoph Binot, Trainer SG St. Katharinen/Vettelschoß

„In der zweiten Halbzeit wollten wir noch etwas aggressiver ins Offensiv-Pressing gehen, aber haben immer wieder die Bindung zum Spiel verloren. Da hat Vettelschoß uns dann den Zahn gezogen, weil sie galliger waren und am Ende nicht unverdient 2:1 gewonnen haben“, analysierte Müschenbachs Trainer Neuhaus den Auftritt seiner Mannschaft.

SG Müschenbach/Hachenburg – St. Katharinen-Vettelschoß 1:2 (0:0)

SG Müschenbach/Hachenburg: Hammer – Bonn, Schwendt (84. Tzimas), Raack, Günter- Oettgen, Giehl – Zules Muriel, Dachraoui (64. Remy), Velten (76. Kempf), Schneider.

SG St. Katharinen-Vettelschoß: Peikert – Strauch, Luther, Weber, Schmidt (57. Pehlivan) – Wilmes, Steinebach (54. Hausen), Schinowski, Kany (86. Lahr) – Krasniqi (90.+2 Kozauer), Dobreva (62. Hönighausen).

Schiedsrichter: Boris Stoeber (St. Sebastian).

Zuschauer: 130.

Tore: 0:1 Jannik Pehlivan (66.), 0:2 Lirjon Krasniqi (79., Foulelfmeter), 1:2 Julius Schwendt (80.).