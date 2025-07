Um ein Haar hätte die SG 06 Betzdorf im Vorjahr den Durchmarsch von der A-Klasse ins Oberhauses des Verbandes geschafft. Der Traum platzte erst in der Aufstiegsrunde. Nun greifen die Kicker vom Bühl erneut an.

Für die SG 06 Betzdorf war die vergangene Saison als Aufsteiger in der Bezirksliga Ost gleich eine Saison der Superlative: Die Elf von Trainer Enis Caglayan eilte von Sieg zu Sieg, holte zu Hause „Auf dem Bühl" 41 von 45 möglichen Punkten, Temel Uzun wurde mit 39 Treffern unangefochtener Torschützenkönig – und am Ende standen fantastische 73 Punkte zu Buche. Diese hätten in den vielen der vorangegangenen Spielzeiten zum direkten Aufstieg gereicht. Für die SG bedeutete die starke Ausbeute mit drei Zählern Rückstand jedoch „nur" Platz zwei hinter Aufsteiger der Spvgg EGC Wirges. Im „Nachsitzen“ bot sich den Betzdorfern dann zwar doch noch die Möglichkeit, den Durchmarsch zu schaffen. In der Aufstiegsrunde zur Rheinlandliga waren sie aber letztlich chancenlos. „Das war eine überragende Saison. Natürlich waren wir kurz enttäuscht, dass es nicht gereicht hat. Aber jetzt freuen wir uns wieder auf eine tolle neue Saison in der Bezirksliga", berichtet Caglayan.

Gestandene Spieler verstärken den Kader

Dafür stehen ihm Mohamed Houta (Siegener SC), Tengiz Rashoyan (Ziel unbekannt) und Atakan Öden (eigene Reserve) künftig nicht mehr zur Verfügung. Auch Betzdorfs „Urgestein" Ersel Sahin (TG Dillenburg) wird nicht mehr mit an Bord sein. Verstärkt hat die SG sich mit Sven Heidrich (SG Malberg), Burhan Tuncdemir (SV Schönenbach), Maurice Adanic (SG Mudersbach), Muhammed Umut (Oberschelden) und Mirnes Saranovic (Bürbach). „Mit Sven und Burhan bekommen wir zwei gestandene Spieler dazu, die viel Erfahrung mitbringen und schon höherklassig gespielt haben", freut sich Caglayan. Aber auch von den drei weiteren noch jungen Neuzugängen, von denen Adanic und Umut die SG bereits aus ihrer Jugendzeit kennen, ist er angetan. „Die jungen Spieler machen das richtig gut und haben bislang sehr gute Eindrücke hinterlassen", lobt er.

i Wollen neu angreifen mit ihrer Betzdorfer Mannschaft: Enis Caglayan (rechts) und Philip Euteneuer. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Die Vorbereitung sei zunächst etwas holprig gestartet, berichtet der Trainer, inzwischen laufe aber alles nach Plan. So gewann die SG den Conze Cup in Gebhardshain und setzte sich dabei im Finale gegen den Ligakonkurrenten SF Höhr-Grenzhausen durch. Bis zum ersten Punktspiel will Caglayan die verbleibende Zeit noch nutzen, um die Neuzugänge weiter zu integrieren, die Mannschaft richtig fit zu kriegen und sie stetig weiter zu verbessern.

„Wir werden alles daran setzen, fokussiert zu sein und zu bleiben.“

Enis Caglayan weiß, was nötig ist, um das Abschneiden des Vorjahres zu bestätigen.

Nach solch einer Saison wie der vergangenen ist die Erwartungshaltung rund um den Bühl natürlich gestiegen, Caglayan versucht jedoch, den Druck für seine Mannschaft möglichst gering zu halten. „Die Messlatte liegt jetzt natürlich höher. Aber wir bleiben demütig, wollen Spaß haben und Spielfreude zeigen. Wir werden alles daran setzen, fokussiert zu sein und zu bleiben“, erklärt er.

Besonders heiß wird sein Team sicherlich gleich am ersten Spieltag sein, denn da wartet mit dem Derby gegen die SG Malberg gleich ein besonderes Highlight auf den Vizemeister der Vorsaison – aber auch auf alle Fußballfans der Region.

SG 06 Betzdorf

Zugänge: Burhan Tuncdemir (SV Schönenbach), Sven Heidrich (SG Malberg), Muhammed Lokman Umut (SG Oberschelden), Maurice Adanic (SG Mudersbach), Mirnes Saranovic (Spvg Bürbach Jugend).

Abgänge: Ersel Sahin (Türkgücü Dillenburg), Mohamed Houta (Siegener SC), Tengiz Rashoyan (Ziel unbekannt), Atakan Öden (eigene 2. Mannschaft).

Tor: Tristan Althoff, Christoph Thies.

Abwehr: Tobias Erner, Hikmet Aydin, Paul Milosevic, Niklas Spies, Oliver Cano Cifuentes, Marius Hüsch, Burhan Tuncdemir, Leon Dhariwal, Maris Stephan.

Mittelfeld: Butrint Jashari, Louis Neeb, Enrico Balijaj, Lucas Becker, Marvin Heinrich, Leon Boger, Robin Moosakhani, Fynn Barth, Maurice Adanic, Muhammet Lokman Umut, Sven Heidrich, Mirnes Saranovic.

Angriff: Temel Uzun, Romeo Raneck.

Trainer: Enis Caglayan, Philipp Euteneuer.

Saisonziel: Oben mitspielen.

Favoriten: SG Hundsangen, FC Borussia Niederroßbach, SG Malberg, TuS Asbach.