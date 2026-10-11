0:0 im Verfolgerduell Bei Berod gegen Westerburg dominieren die Defensiven Thomas Hardt 11.10.2026, 21:08 Uhr

i Seltenes Bild am Sonntagnachmittag: Hrvoje Vincek (in Orange) hatte einen noch entspannteren Arbeitstag als sein Gegenüber Jonathan Kloft. Jürgen Augst/byJogi

Kein schönes, dafür aber ein spannendes Spiel konnten die Zuschauer beim torlosen Remis zwischen den Top-Teams aus Berod und Westerburg bestaunen. Beide Defensivreihen zeigten sich hervorragend aufgelegt.

Berod bleibt weiterhin nicht einnehmbar für die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod. Rund zwanzig Jahre wartet man in Westerburg dort auf ein Erfolgserlebnis. Dieses gelang auch nicht am Sonntagnachmittag. Immerhin war das 0:0 beim Verfolgerduell bereits das siebte Remis zwischen den beiden Kontrahenten in den letzten fünfzehn Begegnungen in Berod.







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