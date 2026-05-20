Auf der Zielgeraden der Saison geht es in der Bezirksliga Ost nicht nur in Titelrennen und Abstiegskampf heiß her. Personelle Entscheidungen sorgen für Wirbel. Bei der SG Herschbach/Girkenroth/Salz steht noch vor dem Finale eine Trennung ins Haus.
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Dirk Hannappel ist ein Mann der klaren Worte. So sehr ihn die einen dafür schätzen, haben andere schon mal Probleme mit der direkten Art des erfahrenen Fußballtrainers, dem in allen Lebenslagen wichtig ist, „dass man immer mit gutem Gewissen in den Spiegel schauen kann, egal was passiert ist“, wie er sagt.