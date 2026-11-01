Horressen punktet in Weitefeld Aufsteiger zeigen wilde erste Halbzeit mit vier Toren Jona Heck 01.11.2026, 19:51 Uhr

i Die SG Weitefeld (in Blau) mit Benjamin Becker am Ball und Sam Dustin Bimber im Hintergrund trennten sich mit einem leistungsgerechten Remis von der SG Horressen um Steven Widura (rechts). Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Bezirksliga Ost trennten sich Weitefeld und Horressen mit einem packenden 2:2, bei dem alle Tore bereits in Halbzeit eins fielen. Beide Teams lieferten sich vor 180 Zuschauern ein intensives Duell auf Augenhöhe.

Das Duell der besten Aufsteiger in der Fußball-Bezirksliga Ost zwischen der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken und der SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers endete nach gut 90 Minuten mit einem leistungsgerechten 2:2 (2:2)-Unentschieden.







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