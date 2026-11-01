In der Fußball-Bezirksliga Ost trennten sich Weitefeld und Horressen mit einem packenden 2:2, bei dem alle Tore bereits in Halbzeit eins fielen. Beide Teams lieferten sich vor 180 Zuschauern ein intensives Duell auf Augenhöhe.
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Das Duell der besten Aufsteiger in der Fußball-Bezirksliga Ost zwischen der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken und der SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers endete nach gut 90 Minuten mit einem leistungsgerechten 2:2 (2:2)-Unentschieden.