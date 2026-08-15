Viel Leidenschaft gegen SG HWW Aufsteiger Weitefeld triumphiert nach Abwehrschlacht Jens Kötting 15.08.2026, 13:50 Uhr

i Nach ihren Auftaktsiegen boten die SG Weitefeld (rechts Maris Stephan) und und SG Niederroßbach (links Paul Rübsamen) den Zuschauern einen packenden Kampf. Am Ende behielt der Aufsteiger in Friedewald die Oberhand. Jürgen Augst/byJogi

Die SG Weitefeld bleibt auf der Überholspur. Auch das zweite Spiel nach der Rückkehr in die Bezirksliga Ost entschied der Aufsteiger für sich. Allerdings musste sich das Team von Stefan Häßler gegen die SG HWW Niederroßbach nach der Pause steigern.

Die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken hat auch das zweite Spiel nach ihrer Rückkehr in die Bezirksliga Ost gewonnen und setzt sich vorerst im oberen Tabellendrittel fest. Im Derby gegen die SG Hoher Westerwald Niederroßbach/Basalt drehte der Aufsteiger im zweiten Durchgang einen Rückstand und setzte sich nach 90 Minuten nicht unverdient mit 3:2 (0:1) durch.







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