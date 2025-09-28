Der SV Windhagen hat sich durch den 4:1-Auswärtssieg im Derby bei der SG St. Katharinen/Vettelschoß in der Spitzengruppe der Bezirksliga Ost festgesetzt. Im Duell der beiden Aufsteiger aus dem Kreis Neuwied zeigte Windhagen eine dominante Leistung.
Am achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost trennten sich die SG St. Katharinen/Vettelschoß und der SV Windhagen 1:4 (0:2). Dabei fuhren die Gäste einen ungefährdeten Auswärtserfolg – und zugleich den vierten Sieg in Folge ein. Sie zeigten über 90 Minuten eine starke Leistung, durch die sie sich in die Spitzengruppe der Bezirksliga katapultierten.