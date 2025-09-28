4:1 im Derby in Vettelschoß Aufsteiger SV Windhagen gewinnt viertes Spiel in Folge 28.09.2025, 11:13 Uhr

i Augen auf den Ball: Der SV Windhagen (in Weiß) tauchte immer wieder gefährlich im Sechzehner der SG St. Katharinen (in Rot) auf. Am Ende setzten sich die Gäste mit 4:1 durch. Heinz-Werner Lamberz

Der SV Windhagen hat sich durch den 4:1-Auswärtssieg im Derby bei der SG St. Katharinen/Vettelschoß in der Spitzengruppe der Bezirksliga Ost festgesetzt. Im Duell der beiden Aufsteiger aus dem Kreis Neuwied zeigte Windhagen eine dominante Leistung.

Am achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost trennten sich die SG St. Katharinen/Vettelschoß und der SV Windhagen 1:4 (0:2). Dabei fuhren die Gäste einen ungefährdeten Auswärtserfolg – und zugleich den vierten Sieg in Folge ein. Sie zeigten über 90 Minuten eine starke Leistung, durch die sie sich in die Spitzengruppe der Bezirksliga katapultierten.







