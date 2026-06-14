Es ist ein Wechsel, über den wochenlang spekuliert worden war. Jetzt vermeldet der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach Vollzug bei seinem Königstransfer. Dieser sein „kein Fußballer“, sondern „eine Naturgewalt“, kündigt der Bezirksliga-Neuling an.
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Der Sprung von der Kreisliga A in die Bezirksliga kann ein großer sein. Beispiele dafür gab es in den vergangenen Wochen zuhauf. So ging es allein in der Ost-Staffel für die drei Neulinge SG St. Katharinen-Vettelschoß, FC Kosova Montabaur und SG Herschbach/Girkenroth/Salz nach nur einem Jahr wieder nach unten.