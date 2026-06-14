Uzun-Deal als Ansage an Gegner Aufsteiger SV Türkiyemspor verkündet Königstransfer Marco Rosbach 14.06.2026, 15:07 Uhr

i Im Entscheidungsspiel um Platz eins in der Bezirksliga Ost gegen die SG Malberg (links Arthur Becker) war Temel Uzun (rechts) noch im Trikot der SG 06 Betzdorf im Einsatz. Künftig wird der Stürmer für Aufsteiger SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach auf Torejagd gehen Horst Wengenroth

Es ist ein Wechsel, über den wochenlang spekuliert worden war. Jetzt vermeldet der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach Vollzug bei seinem Königstransfer. Dieser sein „kein Fußballer“, sondern „eine Naturgewalt“, kündigt der Bezirksliga-Neuling an.

Der Sprung von der Kreisliga A in die Bezirksliga kann ein großer sein. Beispiele dafür gab es in den vergangenen Wochen zuhauf. So ging es allein in der Ost-Staffel für die drei Neulinge SG St. Katharinen-Vettelschoß, FC Kosova Montabaur und SG Herschbach/Girkenroth/Salz nach nur einem Jahr wieder nach unten.







Artikel teilen

Artikel teilen