Was für ein Jahr bei der SG St. Katharinen-Vettelschoß. Nachdem vor zwölf Monaten mit dem Abstieg aus der Bezirksliga die frisch erwachte Aufbruchstimmung mächtig gestört worden war, schaffte das Team von Trainer Christoph Binot die sofortige Rückkehr auf die überkreisliche Bühne. Zwar wollte man sich in der Spitzengruppe der A-Klasse wiederfinden, aber mit der sofortigen Rückkehr in die Bezirksliga hatte kaum einer gerecht.

„Uns helfen auch nur Spieler, die unsere Vereins-DNA verinnerlichen.“

Thomas Schinowski, SG-Leiter

Einen richtigen Aufstiegstriumphzug erlebte der Club danach im Juni, als die beiden ältesten Jugendjahrgänge jeweils in ihren Relegationsrunden ebenfalls in die Bezirksliga aufstiegen. So breit aufgestellt in der Leistungsdichte sind aktuell nur wenige Vereine in der Bezirksliga Ost. Doch genau das ist der Weg, den die Verantwortlichen gehen wollen. „Wir können, aber wollen auch keine Spieler ,kaufen’. Unser Club will mit Spielern zusammenarbeiten, die sich mit dem Verein identifizieren. Das ist ein Trumpf, der nicht zu unterschätzen ist. Bei uns werden sich an jedem Bezirksliga-Heimspieltag der Männer alleine 50 bis 60 Aktive auf dem Sportgelände bewegen. Das zeigt, dass die Vereinsfamilie lebt“, ist Thomas Schinowski, einer der beiden SG-Leiter, stolz auf das, was man mittlerweile geschaffen hat.

„Deshalb helfen uns auch nur Spieler, die unsere Vereins-DNA verinnerlichen. Diese SG ist mit 26 Mannschaften, die im Verband am Spielbetrieb teilnehmen, gemeldet. Allein unsere Seniorenabteilung umfasst vier Teams, im Kreis Westerwald/Wied einzigartig“, so Schinowski.

Neuzugänge bringen Bezirksliga-Erfahrung mit

Diese gewachsene Vereinsfamilie ist auch der Grund für den verhaltenen Optimismus bei den Kombinierten – obwohl drei Leistungsträger der letzten Saison aus dem Kader ausscheiden. Neben Fabian Lacher (SV Leubsdorf) sind dies Stanislav Petker und Stefan Zent, die ihre Laufbahn beenden. „Schade, beide hätten uns mit ihrer Erfahrung im ersten Jahr bestimmt weitergeholfen. Vor allem Stefan mit seiner Torgefährlichkeit. Aber wir müssen damit leben und werden versuchen, mit den Neuzugängen diese Lücken zu schließen“, sagt St. Katharinens Abteilungsleiter Schinowski.

Hier fällt vor allem Lirijon Krasniqi sofort ins Auge, der nach einem Jahr bei der SG Neitersen zu den Kombinierten zurückgekehrt ist. Bezirksligaerfahrung kann auch Kevin Hönighausen vorweisen, der vom TuS Asbach kommt und helfen soll, die Offensive variabler zu gestalten. Dazu kommen dann noch drei Nachwuchskräfte. Neben Paul Schmidt (SV Rengsdorf) rücken mit Max Schmitz und Jonas Hecken zwei „Aufstiegshelden“ aus den eigenen Reihen nach oben. „Wir freuen uns jetzt erst einmal auf eine interessante Saison mit zwei tollen Derby gegen Asbach und Windhagen. Und wenn es uns gelingt, die Neuzugänge schnell zu integrieren, sollte es am Ende auch mit dem Klassenerhalt klappen“, hofft Schinowski.

SG St. Katharinen-Vettelschoß

Zugänge: Lirijon Krasniqi (SG Neitersen), Paul Schmidt (SV Rengsdorf), Kevin Hönighausen (TuS Asbach), Pascal Kozauer (Ahrweiler BC II), Max Schmitz, Jonas Hecken (beide eigene Jugend).

Abgänge: Stefan Zent, Stanislav Petker (beide Laufbahn beendet), Fabian Lacher (SV Leubsdorf), Burak Bicer (Ziel unbekannt).

Kader, Tor: Lukas Peikert, Jonas Müller, Jonas Hecken.

Abwehr: Florian Luther, Pascal Lahr, Felix Strauch, Franz Weber, Liam Simon, Paul Schmidt, Christoph Binot.

Mittelfeld: Jannik Pehlivan, Tom Hausen, Noah Schinowski, Sebastian Riebartsch, Luke Steinebach, Arif Özmen, Lars Hübenthal, Lirijon Krasniqi, Pascal Kozauer, Max Schmitz.

Angriff: Jannik Hüngsberg, Louis Wilmes, Robin Kany, Luca Becker, Elvin Dobreva, Kevin Hönighausen.

Trainer: Christoph Binot.

Saisonziel: Klassenverbleib, Entwicklung der Mannschaft.

Favoriten: SG 06 Betzdorf, SG Malberg, SG Westerburg, SG Hundsangen.