Aus im Pokal, und nun schon die zweite Niederlage im zweiten Spiel gegen einen Aufsteiger. Das hatten sich die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen anders vorgestellt. Die Wiedergutmachung blieb aus, St. Katharinen jubelt dagegen über den ersten Sieg.

Aufatmen bei der SG Sankt Katharinen/Vettelschoß. Nach dem misslungenen Heimauftakt vom letzten Wochenende gelang bei den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen mit 2:0 (1:0) der erste Dreier. Im Kannenbäckerland dagegen Trauerstimmung. Mit zwei Niederlagen zum Auftakt hatte am Flürchen keiner gerechnet. „Da braucht man nicht lange drumherum zu reden. Dies hatten wir uns heute anders vorgestellt. Das ist ein klassischer Fehlstart unserseits“, machte Almir Ademi aus seinem Herzen keine Mördergrube. „Unser Auftritt war in Halbzeit eins Magerkost. Nach der Pause konnten wir uns zwar steigern, aber letztendlich war es heute zu wenig.“

Eine Analyse, die den Spielverlauf recht treffend umschrieb. Dabei sah es zunächst recht gut aus, was die Hausherren versuchten. Die Sportfreunde starteten engagiert und versuchten mit schnellem Aufbauspiel, die Vettelschoßer Defensivabteilung zu überlisten. So erlebten die rund 150 Zuschauer Gastgeber, die gefühlt rund 70 Prozent Spielanteile vorweisen konnten. Aber Grenzhausen konnte aus seinen Feldvorteilen kein Kapital schlagen.

Auffälligster Akteur in der ersten halben Stunde war Höhrs Jaider Cardone. Der Mittelfeldakteur sorgte auf der linken Seite immer wieder für Betrieb, allerdings fand er in der Mitte keinen Abnehmer. Den gewünschten Abnehmer hatte dagegen Janik Hüngsberg in Minute sieben gefunden. Dessen Flachpass erreichte hier in der Mitte Louis Wilmes. Der Angreifer drehte sich um 270 Grad und stand so urplötzlich frei vor dem Gehäuse von Philip Gelhard und vollendete sicher zur Pausenführung. „Eines von zwei Gastgeschenken, die wir heute verteilt haben“, ärgerte sich Ademi nicht nur über den Pausenrückstand, sondern auch über den zweiten Treffer des Tages, den Lirijon Krasniqi zwei Minuten nach der Pause markierte. „Das sind Fehler, die wir kommende Woche aufarbeiten müssen“, bilanzierte der Coach den Auftritt recht deutlich.

St. Katharinens Peikert pariert glänzend

Für Höhr, das bereits zur Pause dreimal gewechselt hatte, war dieser zweite Gegentreffer zunächst eine Art Weckruf – zumindest für rund zwanzig Minuten. Denn in dieser Phase gab es Einbahnstraßenfußball. Auch hier war Cardone fast immer mit eingebunden. So hatte er einmal Pech, als sein Schuss nach einer schönen Einzelleistung nur gegen den Innenpfosten knallte, und von dort in den Armen Lukas Peikerts landete. Eine Stunde war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal gespielt. Kurz zuvor hatte Peikert bereits nach Cardone-Vorarbeit gegen Bruno Artunes glänzend pariert.

Es folgten weitere Gelegenheiten. Die größte hatte am Ende noch Anil Tasli, der sieben Minuten vor Spielende das Spielgerät aus sechs Metern vollkommen frei stehend über das Tor beförderte. Allerdings gelang es Vettelschoß immer auch, mit seinen schnellen Kontern kleine Nadelstiche zu setzen. Diese, konzentriert zu Ende gespielt, hätten auch zu einem höheren Ergebnis führen können. So blieb es bis zum Schlusspfiff des sicheren Schiedsrichters Janik Ferger (Westerburg) beim 2:0-Erfolg der Gäste.

Daher fand am Ende Christoph Binot nur lobende Worte für den Auftritt seiner Mannschaft. „Natürlich hatten wir heute in verschiedenen Phasen auch ein wenig das Glück. Aber wir haben das Ganze heute auch recht gut verteidigt und hatten mit Lukas auch eine sichere Bank hinten. Uns ist es gelungen, besser gegen den Ball zu arbeiten. Höhr-Grenzhausen hatte viel Ballbesitz, aber wir hatten auch noch weitere Kontermöglichkeiten“, freute sich der Spielertrainer der SG über den ersten Dreier seiner Mannschaft.

SF Höhr-Grenzhausen – SG St. Katharinen/V. 0:2 (0:1)

Höhr-Grenzhausen: Gelhard – Meyer (75. Reimers), Heinz (46. Louis Zimmerschied), Moritz Zimmerschied, Kamtsikis – Cardona, Yarim (46. Klas), Hermann – Urwer, Alberto (46. Antunes), Cetik (64. Öztürk).

Sankt Katharinen/Vettelschoß: Peikert – Strauch, Schmidt, Luther, Weber – Wilmes (90+3. Binot), Schinowski, Steinebach (87. Hübenthal), Krasniqi (84. Kozauer) – Hüngsberg (72. Pehlivan), Dobreva (68. Hausen).

Schiedsrichter: Janik Ferger (Westerburg)

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Louis Wilmes (07.) , 0:2 Lirijon Krasniqi (47.).