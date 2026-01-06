Höhrer Ketchup-Flaschen-Effekt Aufsteiger Herschbach kann auf den zwölften Mann bauen Moritz Hannappel 06.01.2026, 07:30 Uhr

i Der zwölfte Mann: Egal, ob in Herschbach, Girkenroth oder wie hier in Salz im Heimspiel gegen die SG Malberg (in Rot Paul Hassel), können sich Louis Kloeckner (grünes Trikot) und seine Mitspieler auf die Unterstützung von außen verlassen. Für das Empfinden von Trainer Dirk Hannappel dürfte sich das Ganze noch mehr in der Tabelle ausdrücken. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Hinrunden-Rückblick: Vier Mannschaften, die auf dem ersten Abstiegsplatz respektive genau davor stehen, gehen mit gemischten Gefühlen in die Winterpause. Neben einigen verbesserungsbedürftigen Aspekten können sie aber auch viel Positives mitnehmen.

Als die Bälle in der Fußball-Bezirksliga Ost schon eine Weile ruhten, nahm die Liga außerhalb des Platzes Mitte Dezember noch einmal Fahrt auf. Waren die Trainerentscheidungen bei der SG Ahrbach und beim FC Kosova Montabaur kurz nach dem letzten Abpfiff im Kalenderjahr 2025 zu erwarten, kamen die beiden Zukunftsentscheidungen auf den Trainerbänken des TuS Asbach und der SG 06 Betzdorf doch eher überraschend.







