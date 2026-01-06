Aufsteiger Herschbach kann auf den zwölften Mann bauen

Hinrunden-Rückblick: Vier Mannschaften, die auf dem ersten Abstiegsplatz respektive genau davor stehen, gehen mit gemischten Gefühlen in die Winterpause. Neben einigen verbesserungsbedürftigen Aspekten können sie aber auch viel Positives mitnehmen.
Lesezeit 6 Minuten
Als die Bälle in der Fußball-Bezirksliga Ost schon eine Weile ruhten, nahm die Liga außerhalb des Platzes Mitte Dezember noch einmal Fahrt auf. Waren die Trainerentscheidungen bei der SG Ahrbach und beim FC Kosova Montabaur kurz nach dem letzten Abpfiff im Kalenderjahr 2025 zu erwarten, kamen die beiden Zukunftsentscheidungen auf den Trainerbänken des TuS Asbach und der SG 06 Betzdorf doch eher überraschend.