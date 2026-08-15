Perfekter Freistoß entscheidet Aufsteiger Guckheim versetzt Hundsangen Kirmesdämpfer Rolf Schulze 15.08.2026, 14:19 Uhr

i Nico Lauf (links, hier im Zweikampf mit Fabian Steinebach) entschied in Hundsangen das Derby zugunsten seiner Guckheimer. Andreas Hergenhahn

Über den Umweg der Aufstiegsrunde der Vizemeister hatte die SG Guckheim die Rückkehr in die Bezirksliga Ost perfekt gemacht. Dort konnte die Elf von Thomas Benner jetzt ihren Traumstart perfekt machen. Auch bei Favorit Hundsangen gab’s einen Sieg.

Die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth hat ihr Kirmesspiel am Freitagabend gegen die SG Guckheim/Kölbingen in den Sand gesetzt. 0:1 (0:1) hieß es am Ende für den Aufsteiger, der somit auch im zweiten Pflichtspiel ohne Gegentor blieb. Direkter Freistoß schlägt im Winkel ein „Wir wissen, was uns hier erwartet“, ging Guckheims Trainer Thomas Benner mit dem nötigen Respekt in das Gastspiel bei einem der spielstärksten Ost-Bezirksligisten. ...







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