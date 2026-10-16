Nach sieben Zählern aus den jüngsten drei Begegnungen ist die Brust bei der SG Westerburg breit. Da kommt am Sonntag der sieben Punkte mehr auf seinem Konto aufweisende Spitzenreiter VfB Wissen als Gradmesser gerade recht.

„In Sachen Pass- und Positionsspiel, Tempo und Variabilität sind die Wissener in dieser Klasse das Maß aller Dinge und auf einem guten Weg, den Betriebsunfall direkt wieder zu beheben.

Mit dem VfB Wissen kommt am Sonntag der Primus der Fußball-Bezirksliga Ost kommt auf die Gemündener Fronwiese. Der Anpfiff der mit Spannung erwarteten Partie beim Tabellenvierten SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod erfolgt um 15.15 Uhr.