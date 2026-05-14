Höhr empfängt Windhagen Auch im letzten Heimspiel soll ein Erfolgserlebnis her Lukas Erbelding 14.05.2026, 13:00 Uhr

i Moritz Zimmerschied (am Ball) und die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen schlugen vergangene Woche die SG Hundsangen (im roten Trikot Niklas Löw) mit 1:0. Gegen den SV Windhagen wollen die Sportfreunde ihren Erfolgslauf fortsetzen. Andreas Hergenhahn

Zuletzt holten die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen drei Siege in Folge. In ihrem letzten Heimspiel der Saison peilen die Sportfreunde den nächsten Dreier an. Gegner ist der SV Windhagen, der in den vergangenen drei Wochen ohne Erfolgserlebnis blieb.

Die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen sind auf dem besten Weg, die Saison in der Fußball-Bezirksliga Ost mit einem positiven Gefühl zu beenden. Zuletzt gelangen den Sportfreunden drei Siege in Folge. Den nächsten starken Auftritt peilt das Team am Samstag, 17.







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