Ein Punkt ist natürlich besser als keiner. Doch für die TuS Burgschwalbach war das torlose Remis gegen Aufsteiger SG Guckheim/Kölbingen letztlich viel zu wenig, um im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga Ost Boden gut zu machen.
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Es dauerte bis zur Nachspielzeit, ehe beide Mannschaften ihre besten Chancen besaßen in der Bezirksliga-Partie zwischen der TuS Burgschwalbach und der SG Guckheim/Kölbingen. Drei Zusatzminuten waren vorüber, als Tizian Goliasch nach einem Doppelpass zwischen Routiniers mit Tim Heimann zum Schuss kam und an SG-Tormann Fabien Rueth scheiterte.