Remis hilft nicht weiter Auch die Nachspielzeit bleibt ohne Treffer Thorsten Stötzer 26.10.2026, 07:24 Uhr

i Burgschwalbachs Youngster Luca Dzierzawa wird in dieser Szene von den beiden Guckheimern Fabien Rusteberg (links) und Luca Goldhausen beharkt. Thorsten Stötzer

Ein Punkt ist natürlich besser als keiner. Doch für die TuS Burgschwalbach war das torlose Remis gegen Aufsteiger SG Guckheim/Kölbingen letztlich viel zu wenig, um im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga Ost Boden gut zu machen.

Es dauerte bis zur Nachspielzeit, ehe beide Mannschaften ihre besten Chancen besaßen in der Bezirksliga-Partie zwischen der TuS Burgschwalbach und der SG Guckheim/Kölbingen. Drei Zusatzminuten waren vorüber, als Tizian Goliasch nach einem Doppelpass zwischen Routiniers mit Tim Heimann zum Schuss kam und an SG-Tormann Fabien Rueth scheiterte.







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