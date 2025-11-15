Auch Betzdorf kann Festung Niederroßbach nicht stürmen

Im letzten Spiel der Hinrunde gab’s für den FC Borussia Niederroßbach das erste Remis. Da der Gegner SG 06 Betzdorf hieß, konnte Trainer Metin Kilic gut mit dem Ergebnis leben. Auch die Gäste schienen nicht unzufrieden zu sein.
Nach dem torlosen Unentschieden im Topspiel der Fußball-Bezirksliga zwischen dem Tabellendritten FC Borussia Niederroßbach und Spitzenreiter SG 06 Betzdorf liegen beide Teams nach Beendigung der ersten Halbserie voll im Soll.
Röder kann SG-Schlussmann Thies nicht überraschen
Beide Trainer mussten auf wichtige Akteure verzichten.