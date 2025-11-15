Verfolger punktet gegen Primus Auch Betzdorf kann Festung Niederroßbach nicht stürmen Rolf Schulze 15.11.2025, 22:27 Uhr

i Niederroßbachs Schlussmann Jan Kiefer parierte mehrfach stark. Hier klärt er gegen Betzdorfs Moritz Brato. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Im letzten Spiel der Hinrunde gab’s für den FC Borussia Niederroßbach das erste Remis. Da der Gegner SG 06 Betzdorf hieß, konnte Trainer Metin Kilic gut mit dem Ergebnis leben. Auch die Gäste schienen nicht unzufrieden zu sein.

Nach dem torlosen Unentschieden im Topspiel der Fußball-Bezirksliga zwischen dem Tabellendritten FC Borussia Niederroßbach und Spitzenreiter SG 06 Betzdorf liegen beide Teams nach Beendigung der ersten Halbserie voll im Soll. Röder kann SG-Schlussmann Thies nicht überraschen Beide Trainer mussten auf wichtige Akteure verzichten.







Artikel teilen

Artikel teilen