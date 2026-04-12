Weil die personell gebeutelten Gäste nach Kräften dagegenhielten, wurde das Heimspiel gegen Niederroßbach für die SG Hundsangen zur Nervenschlacht. Auf derlei Spannung hätte Trainer Thomas Schäfer gerne verzichtet, war am Ende aber erleichtert.
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Durch einen 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Borussia Niederroßbach ist die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth in der Tabelle der Bezirksliga Ost auf den fünften Platz vorgerückt. Zahlreiche Leistungsträger mussten in beiden Reihen ersetzt werden.