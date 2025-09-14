Durch ihren dritten Sieg haben sich die Bezirksliga-Fußballer des TuS Asbacher fürs Erste von der Gefahrenzone abgesetzt. Bei der unterlegenen SG Ahrbach spitzt sich die Lage hingegen zu.

Die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod hatte sich viel vorgenommen, um im sechsten Anlauf den ersten Saisonsieg in der Bezirksliga Ost zu landen. Doch daraus wurde nichts, denn der TuS Asbach erzielte in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 1:2 (1:1) – wieder mal stand die Elf von Trainer Zvonko Juranovic mit leeren Händen da und ist jetzt Letzter.

Schmitz: Erst der Patzer, dann starke Paraden

Dabei hatte alles sehr verheißungsvoll begonnen. Beide Teams waren noch in der Findungsphase, als eine weite Vorlage zu Jannik Sturm gelangte, der mit einem platzierten Schuss die Führung (4.) erzielte. In der Folge lief bei beiden Mannschaften nicht viel zusammen. Ahrbach agiert eher abwartend, um bei Balleroberungen schnell umzuschalten. Da Schiedsrichter Julian Jung in seinen Entscheidungen recht großzügig verfuhr, forderte Gästetrainer Simone Floris seine Spieler auf, sich dieser Linie anzupassen.

Die Heimelf spekulierte auf Fehler des Gegners, der wiederum zu umständlich in der Offensive wirkte. Trotzdem kamen die Gäste zum Ausgleich, als Jan Warmsbach aus 25 Metern einfach mal draufhielt und Ahrbachs Keeper mit einem Schuss unter die Latte überraschte. Der sehr selbstkritische Julian Schmitz räumte ein, dass dieses Tor auf seine Kappe ging, machte seinen Fehler in der Folge aber mehrfach wett. So zum Beispiel bei einem Kopfball von Asbachs Abwehrchef Frederik Buballa, den Schmitz mit einer Reflexbewegung parierte (45.+2).

„Ein Kompliment an mein Team für diesen Kampfsieg.“

Simone Floris, Trainer TuS Asbach﻿

In der zweiten Halbzeit nahm Juranovic einige Umstellungen vor. Dabei durfte der agile Jan Christian Weber seine Offensivaktionen ausleben, was seinem Team einen Schub gab. Tim Kuhn scheiterte nach einer Hereingabe von Jannik Sturm an Asbachs Torhüter Christoph Haas (46.), der zehn Minuten später wieder in Mittelpunkt stand, als er durch mutiges Herauslaufen gegen Sturm klärte. Nach einer Stunde verflachte die Partie. Die Gäste versuchten es immer wieder mit langen Bällen, die jedoch Ahrbachs Defensive vor kein großes Problem stellten. Kam mal ein Ball in Richtung SG-Tor, war Schmitz auf dem Posten.

In der Schlussphase waren beide Teams bestrebt, den entscheidenden Treffer zu setzen. Dabei hatte die SG das Glück auf ihrer Seite. Zunächst erkannte der Unparteiische einen Asbacher Treffer nicht an (71.) und sah einen Kopfball der Gäste ans Lattenkreuz ebenfalls nicht hinter der Torlinie (77.). Bei zunehmender Hektik blieben überlegte Aktionen aus. Als die Gäste in der Nachspielzeit zu einem Freistoß kamen, gelangte dieser zum eingewechselten Benedikt Buda, der mit einem glücklichen Diagonalschuss zum 1:2 traf (90.+1).

„Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben alles gegeben, sich jedoch leider nicht belohnt.“

Zvonko Juranovic, Trainer SG Ahrbach

„Das war ein harter Kampf, bei dem wir uns schwergetan haben. Zudem hat der Schiedsrichter einige fragwürdige Aktionen der SG nicht geahndet. Ein Kompliment an mein Team für diesen Kampfsieg“, stellte Gäste-Coach Floris zufrieden fest. Juranovic war ziemlich angefressen: „Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben alles gegeben, sich jedoch leider nicht belohnt. Ein Unentschieden wäre dem Spielverlauf eher gerecht geworden.“

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod – TuS Asbach 1:2 (1:1)

SG Ahrbach: Schmitz – Kap, Ölmez, Bischoff (73. Turan), Weber (90.+7 Hommrich) – Görg – Krebs, Abrham (46. Marijanovic) – Fichtner -– Sturm, Kuhn.

TuS Asbach: Haas – Kowalski, Bruns, F. Buballa, Funk – M. Buda – Kuhn (67. Fuhr), Pranku, Warmsbach (90. Kilian) – Eckloff, Lorenz (85. B. Buda).

Schiedsrichter: Julian Jung (Giesenhausen).

Zuschauer: 130.

Tore: 1:0 Jannik Sturm (4.), 1:1 Jan Warmsbach (33.), 1:2 Benedikt Buda (90.+1)

Besonderheit: Rote Karte für Asbachs Manuel Buda wegen groben Foulspiels (90.+4).