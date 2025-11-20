Viele Zuschauer erwartet
Asbachs Heimstärke gegen Windhagens Hinrunden-Euphorie
Der TuS Asbach (in Weiß) geht nach dem 4:1-Heimerfolg über die SG Westerburg (in Blau) mit Rückenwind in die Begegnung gegen den starken Aufsteiger SV Windhagen.
Heinz-Werner Lamberz

Die punktgleichen Tabellennachbarn TuS Asbach und SV Windhagen treffen in einem Duell auf Augenhöhe am Sonntag aufeinander. Die Floris-Elf will ihre Leistungen aus den Vorwochen bestätigen, SV-Trainer Özbek ist stolz auf sein Team.

Zum Rückrundenstart kommt es in der Fußball-Bezirksliga Ost zum Duell der Tabellennachbarn in Asbach. Der heimische TuS empfängt den SV Windhagen, welcher als Aufsteiger auf Rang fünf sehr gut dasteht. Die Asbacher sind derzeit gut in Form, mussten sich in den letzten sieben Spielen nur der SG 06 Betzdorf geschlagen geben.

