Asbachs Derbysieg gegen Windhagen ist ein historischer

Historischer Heimsieg für den TuS Asbach im Verbandsgemeinde-Derby. Nachdem zur Halbzeit noch ein Abbruch im Raum stand, fiel kurze Zeit nach Wiederbeginn die Vorentscheidung. Windhagen geriet in Unterzahl, die Gastgeber trafen zur Führung.
Strahlende Gesichter beim TuS Asbach: Ein 2:0 (0:0)-Sieg im Derby gegen den SV Windhagen sorgte dafür, dass die Rot-Weißen in der Tabelle auf den dritten Platz klettern konnten. Nicht verwunderlich, bei einer vorzeigbaren Bilanz von nur einer Niederlage in den letzten acht Begegnungen – bei 19 von 24 möglichen Punkten.