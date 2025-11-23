TuS-Trainer Floris ist stolz Asbachs Derbysieg gegen Windhagen ist ein historischer Thomas Hardt 23.11.2025, 20:18 Uhr

i Ein heißes Derby bei eiskalten Temperaturen: Moritz Kuhn (vorne in Weiß) verletzte sich ohne Gegnereinwirkung bereits in der ersten Halbzeit schwer. Sein TuS Asbach setzte sich aber mit 2:0 gegen Zyad El Mahdaoui (vorne in Schwarz) und den SV Windhagen durch. Heinz-Werner Lamberz

Historischer Heimsieg für den TuS Asbach im Verbandsgemeinde-Derby. Nachdem zur Halbzeit noch ein Abbruch im Raum stand, fiel kurze Zeit nach Wiederbeginn die Vorentscheidung. Windhagen geriet in Unterzahl, die Gastgeber trafen zur Führung.

Strahlende Gesichter beim TuS Asbach: Ein 2:0 (0:0)-Sieg im Derby gegen den SV Windhagen sorgte dafür, dass die Rot-Weißen in der Tabelle auf den dritten Platz klettern konnten. Nicht verwunderlich, bei einer vorzeigbaren Bilanz von nur einer Niederlage in den letzten acht Begegnungen – bei 19 von 24 möglichen Punkten.







