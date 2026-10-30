TuS empfängt das Schlusslicht
Asbachs Ansage könnte zu Müschenbachs Albtraum werden
Zuletzt setzten Jan Warmsbach (am Ball, hier im Laufduell mit Jonathan Quirmbach) und der TuS Asbach ihren Erfolgskurs in Horres
Zuletzt setzten Jan Warmsbach (am Ball, hier im Laufduell mit Jonathan Quirmbach) und der TuS Asbach ihren Erfolgskurs in Horressen fort, wo sie sich mit 3:1 behaupteten. Gegen Schlusslicht Müschenbach sind die Rollen klar verteilt.
Marco Rosbach

Die einen sind seit neun Spielen ungeschlagen, die anderen haben überhaupt erst ein Spiel nicht verloren: Viel klarer könnte die Ausgangslage nicht sein, wenn Favoritenschreck Asbach das abgeschlagene Schlusslicht Müschenbach empfängt.

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Der erhoffte Aufschwung nach dem 1:0 im Kellerduell gegen den SV Windhagen ist ausgeblieben. Nach Niederlagen in Guckheim und gegen Hundsangen stellt sich die Lage für die SG Müschenbach/Hachenburg in der Fußball-Bezirksliga Ost so bescheiden dar wie seit Wochen.
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