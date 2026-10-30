Die einen sind seit neun Spielen ungeschlagen, die anderen haben überhaupt erst ein Spiel nicht verloren: Viel klarer könnte die Ausgangslage nicht sein, wenn Favoritenschreck Asbach das abgeschlagene Schlusslicht Müschenbach empfängt.
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Der erhoffte Aufschwung nach dem 1:0 im Kellerduell gegen den SV Windhagen ist ausgeblieben. Nach Niederlagen in Guckheim und gegen Hundsangen stellt sich die Lage für die SG Müschenbach/Hachenburg in der Fußball-Bezirksliga Ost so bescheiden dar wie seit Wochen.