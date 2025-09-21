7:0-Heimsieg für den TuS Asbach zeigt Kosova Montabaur die Grenzen auf 21.09.2025, 20:50 Uhr

i Fabian Eckloff (in Weiß, hier im Spiel gegen die SG Malberg) erzielte beim 7:0 seines TuS Asbach gegen den FC Kosova Montabaur drei Tore. Heinz-Werner Lamberz

Sieben Tore am siebten Spieltag erzielte der TuS Asbach auf eigenem Platz gegen den FC Kosova Montabaur. Die Asbacher dominierten die Partie über die volle Distanz und boten ihren Zuschauern einige Traumtore.

Am siebten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost schenkte der TuS Asbach dem FC Kosova Montabaur im Heimspiel sieben Tore ein. Nach 90 Minuten hieß es 7:0 (4:0) aus Sicht der Gastgeber, die ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht wurden. Aufsteiger Kosova, der in der Vorwoche beim 3:1 gegen die SG Herschbach die ersten Punkte einfahren konnte, war trotz Personalsorgen mit ordentlich Motivation angereist.







