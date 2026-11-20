Niederroßbach zu Gast Asbach will Wiedergutmachung aus dem Hinspiel leisten Jona Heck 20.11.2026, 11:55 Uhr

i Gegen Ransbach-Baumbach (in Rot) musste der TuS Asbach (in Weiß) die erste Heimniederlage seit knapp einem Jahr hinnehmen. Am Sonntag soll wieder ein Dreier her. Heinz-Werner Lamberz

Der TuS Asbach trifft in der Bezirksliga Ost auf Niederroßbach. Nach einer deutlichen 0:4-Niederlage im Hinspiel peilt Asbach nun die Revanche an. Die Gäste kommen mit viel Respekt und Selbstvertrauen nach Asbach.

Am Sonntag, 15.30 Uhr, trifft der TuS Asbach im Heimspiel zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Bezirksliga Ost auf die SG Hoher Westerwald Niederroßbach/Basalt. ﻿Es kommt zum Aufeinandertreffen zweier Teams, die vor der Saison deutlich höher gehandelt worden waren, als sie aktuell dastehen.







Artikel teilen

Artikel teilen