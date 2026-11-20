Der TuS Asbach trifft in der Bezirksliga Ost auf Niederroßbach. Nach einer deutlichen 0:4-Niederlage im Hinspiel peilt Asbach nun die Revanche an. Die Gäste kommen mit viel Respekt und Selbstvertrauen nach Asbach.
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Am Sonntag, 15.30 Uhr, trifft der TuS Asbach im Heimspiel zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Bezirksliga Ost auf die SG Hoher Westerwald Niederroßbach/Basalt. Es kommt zum Aufeinandertreffen zweier Teams, die vor der Saison deutlich höher gehandelt worden waren, als sie aktuell dastehen.