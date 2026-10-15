Mit breiter Brust trifft Asbach in der Bezirksliga Ost auf Rennerod. Nach Siegen gegen die Spitzenteams aus Wissen und Montabaur scheint der TuS nun endgültig in der Saison angekommen zu sein.
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Eine breitere Brust als der TuS Asbach dürfte in der Fußball-Bezirksliga Ost aktuell wahrscheinlich keine Mannschaft haben. Nachdem der TuS den Tabellenführer aus Wissen vor zwei Wochen mit 5:2 besiegt hatte, gelang in der Vorwoche gleich der nächste Erfolg gegen den Tabellenzweiten aus Montabaur (2:0).