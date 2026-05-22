Zwischen der SG Westerburg und dem TuS Asbach geht es sportlich um nichts mehr. Die Asbacher wollen ihrem scheidenden Trainer einen versöhnlichen Saisonabschluss bieten und die beste Bezirksliga-Saison der Vereinsgeschichte abrunden.
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Am Samstag, 17 Uhr, treffen zwei Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga Ost aufeinander, für die es um nichts mehr geht. Sowohl die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod als auch der TuS Asbach werden in der kommenden Saison in der Bezirksliga an den Start gehen.