Saisonabschluss in Westerburg Asbach will Floris drei Punkte zum Abschied bescheren Jona Heck 22.05.2026, 11:20 Uhr

i Simone Floris wird zum Ende der Saison den TuS Asbach verlassen. Marco Rosbach

Zwischen der SG Westerburg und dem TuS Asbach geht es sportlich um nichts mehr. Die Asbacher wollen ihrem scheidenden Trainer einen versöhnlichen Saisonabschluss bieten und die beste Bezirksliga-Saison der Vereinsgeschichte abrunden.

Am Samstag, 17 Uhr, treffen zwei Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga Ost aufeinander, für die es um nichts mehr geht. Sowohl die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod als auch der TuS Asbach werden in der kommenden Saison in der Bezirksliga an den Start gehen.







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