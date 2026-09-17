Flutlichtspiel am Freitagabend Asbach will den Schwung gegen Westerburg mitnehmen Jona Heck 17.09.2026, 10:44 Uhr

i Der TuS Asbach (in Rot) will gegen Westerburg an die Leistung aus dem Spiel gegen Weitefeld (in Blau) anknüpfen. Volker Horz

Spannung in der Bezirksliga Ost: Asbach empfängt Westerburg unter Flutlicht. Nach zuletzt zwei Siegen will der TuS weiter punkten. Doch die Westerburger als Tabellenfünfter hoffen ebenso auf Zählbares.

Bereits am Freitagabend wird der siebte Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost mit der Partie zwischen dem TuS Asbach und der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod eröffnet. Um 20 Uhr erfolgt der Anstoß auf dem Asbacher Kunstrasenplatz, auf dem sich der TuS vor allem in der vergangenen Saison als wahre Macht zeigte.







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