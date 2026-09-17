Spannung in der Bezirksliga Ost: Asbach empfängt Westerburg unter Flutlicht. Nach zuletzt zwei Siegen will der TuS weiter punkten. Doch die Westerburger als Tabellenfünfter hoffen ebenso auf Zählbares.
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Bereits am Freitagabend wird der siebte Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost mit der Partie zwischen dem TuS Asbach und der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod eröffnet. Um 20 Uhr erfolgt der Anstoß auf dem Asbacher Kunstrasenplatz, auf dem sich der TuS vor allem in der vergangenen Saison als wahre Macht zeigte.