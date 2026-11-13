Sowohl der TuS Asbach als auch Aufsteiger SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach hatten ihre Probleme, in die Saison zu kommen. Beide Teams haben sich mittlerweile aber merklich stabilisiert und schielen im direkten Duell auf die nächsten Punkte.
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Am Sonntag, 15.30 Uhr, trifft der Tabellenvierte TuS Asbach zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga Ost auf den Rangelften SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach. Die Rollen scheinen klar verteilt zu sein, die Asbacher sind das einzige Team, welches den Spitzenreiter VfB Wissen bisher besiegen konnte.