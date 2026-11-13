Beide Teams sind angekommen
Asbach und Ransbach-Baumbach haben Respekt voreinander
Arne Funk (in weiß) und sein TuS Asbach wollen zum Abschluss der Hinrunde den nächsten Heimsieg einfahren.
Arne Funk (in weiß) und sein TuS Asbach wollen zum Abschluss der Hinrunde den nächsten Heimsieg einfahren.
Thorsten Stötzer

Sowohl der TuS Asbach als auch Aufsteiger SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach hatten ihre Probleme, in die Saison zu kommen. Beide Teams haben sich mittlerweile aber merklich stabilisiert und schielen im direkten Duell auf die nächsten Punkte.

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Am Sonntag, 15.30 Uhr, trifft der Tabellenvierte TuS Asbach zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga Ost auf den Rangelften SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach. Die Rollen scheinen klar verteilt zu sein, die Asbacher sind das einzige Team, welches den Spitzenreiter VfB Wissen bisher besiegen konnte.
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