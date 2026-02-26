Duell am Freitagabend Asbach und Höhr sind heiß auf den Pflichtspielauftakt Lukas Erbelding 26.02.2026, 14:00 Uhr

i In der Hinrunde lieferten sich die SF Höhr-Grenzhausen (im blauen Trikot Tayfun Öztürk) und der TuS Asbach (hier mit Moritz Kuhn) einige intensive Zweikämpfe. Seinerzeit setzte sich der TuS mit 3:0 durch. An diesem Freitag stehen sich die Teams erneut gegenüber. Andreas Hergenhahn

Der TuS Asbach spielt in der Bezirksliga Ost bisher eine starke Runde und belegt Rang drei. Zum ersten Pflichtspiel im Jahr 2026 empfängt der TuS am Freitagabend die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen auf dem heimischen Kunstrasen.

Wenn am Freitagabend um 19.30 Uhr der Anpfiff ertönt, endet für den TuS Asbach und die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen eine lange Winterpause. In der Fußball-Bezirksliga Ost beginnt die Restrunde – und beide Mannschaften haben klare Ziele.Der gastgebende TuS überwinterte mit starken 34 Punkten auf Rang drei und spielt bislang eine Saison, die Lust auf mehr macht.







