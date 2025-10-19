In der Fußball-Bezirksliga Ost zeigte der TuS Asbach wieder mal seine Heimstärke. Beim 7:0 gegen die SG Müschenbach/Hachenburg führte die Mannschaft von Trainer Simone Floris bereits zur Pause mit 5:0.
Der TuS Asbach festigt seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Mit 7:0 (5:0) siegte das Team von Simone Floris gegen die SG Müschenbach/Hachenburg und feierte damit seinen sechsten Saisonsieg. Sehr zur Zufriedenheit von Floris. „Meine Jungs waren hungrig nach dem Kampf letzte Woche gegen den „Abwehrbus“ in Vettelschoß.