5:0 bereits zur Halbzeit Asbach schenkt Müschenbach sieben Treffer ein Thomas Hardt 19.10.2025, 19:13 Uhr

i Keine Lösung in Sicht: Die SG Müschenbach/Hachenburg (in Blau) fand kein Mittel gegen die gegnerische Offensive beim 7:0-Heimsieg des TuS Asbach (in Weiß). Heinz-Werner Lamberz

In der Fußball-Bezirksliga Ost zeigte der TuS Asbach wieder mal seine Heimstärke. Beim 7:0 gegen die SG Müschenbach/Hachenburg führte die Mannschaft von Trainer Simone Floris bereits zur Pause mit 5:0.

Der TuS Asbach festigt seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Mit 7:0 (5:0) siegte das Team von Simone Floris gegen die SG Müschenbach/Hachenburg und feierte damit seinen sechsten Saisonsieg. Sehr zur Zufriedenheit von Floris. „Meine Jungs waren hungrig nach dem Kampf letzte Woche gegen den „Abwehrbus“ in Vettelschoß.







