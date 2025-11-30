Asbach reißt der SG Herschbach den Sieg aus der Hand

Während sich der TuS Asbach in der Bezirksliga Ost längst im Kreis der Topteams etabliert hat, gelingt es Aufsteiger SG Herschbach noch nicht, sich für den betriebenen Aufwand zu belohnen. Diese Heimniederlage der Hannappel-Elf war besonders bitter.
Am letzten Spieltag der Bezirksliga Ost vor der Winterpause hatte die SG Herschbach/Girkenroth/Salz den TuS Asbach zu Gast, der durch den 3:1-Auswärtserfolg seinen starken dritten Tabellenplatz festigte, während die Heimelf weiterhin auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert.