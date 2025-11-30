Drei Tore in der Schlussphase Asbach reißt der SG Herschbach den Sieg aus der Hand Helmut Rosbach 30.11.2025, 21:14 Uhr

i In einer intensiven zweiten Halbzeit legte Asbachs Fabian Eckloff (in Weiß) mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 (75.) den Grundstein für den Auswärtssieg seiner TuS. Lucas Hellmann und seine tapfer kämpfenden SG Herschbach mussten noch zwei weitere Gegentreffer einstecken und brachten sich so um den verdienten Lohn. Andreas Hergenhahn

Während sich der TuS Asbach in der Bezirksliga Ost längst im Kreis der Topteams etabliert hat, gelingt es Aufsteiger SG Herschbach noch nicht, sich für den betriebenen Aufwand zu belohnen. Diese Heimniederlage der Hannappel-Elf war besonders bitter.

Am letzten Spieltag der Bezirksliga Ost vor der Winterpause hatte die SG Herschbach/Girkenroth/Salz den TuS Asbach zu Gast, der durch den 3:1-Auswärtserfolg seinen starken dritten Tabellenplatz festigte, während die Heimelf weiterhin auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert.







