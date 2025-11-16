4:1-Heimsieg im Verfolgerduell Asbach nutzt Westerburger Fehler im Aufbauspiel 16.11.2025, 19:01 Uhr

i Fünf Tore in dichtem Nebel: Insgesamt 22 Minuten war die Partie zwischen dem TuS Asbach und der SG Westerburg unterbrochen. Am Ende setzten sich die Hausherren mit 4:1 durch und beenden die Hinrunde auf Rang vier. Heinz-Werner Lamberz

Spielunterbrechungen, dichter Nebel und ein in der Halbzeit organisierter roter Spielball: In der Bezirksliga-Begegnung zwischen dem TuS Asbach und der SG Westerburg gab es kuriose Szenen en masse. Letztendlich gewann der TuS das Verfolgerduell.

Im Verfolger-Duell der Fußball-Bezirksliga Ost hat der TuS Asbach den Rheinlandliga-Absteiger SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod mit 4:1 (1:0) geschlagen und den nächsten Heimsieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Simone Floris trotzte dabei zwei Spielunterbrechungen aufgrund von starken Sichteinschränkungen wegen einsetzenden Nebels und gewann am Ende verdient gegen die Gäste aus Westerburg.







