Asbach nutzt Westerburger Fehler im Aufbauspiel

Spielunterbrechungen, dichter Nebel und ein in der Halbzeit organisierter roter Spielball: In der Bezirksliga-Begegnung zwischen dem TuS Asbach und der SG Westerburg gab es kuriose Szenen en masse. Letztendlich gewann der TuS das Verfolgerduell.
Lesezeit 2 Minuten
Im Verfolger-Duell der Fußball-Bezirksliga Ost hat der TuS Asbach den Rheinlandliga-Absteiger SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod mit 4:1 (1:0) geschlagen und den nächsten Heimsieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Simone Floris trotzte dabei zwei Spielunterbrechungen aufgrund von starken Sichteinschränkungen wegen einsetzenden Nebels und gewann am Ende verdient gegen die Gäste aus Westerburg.